Источник: Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений Тарасовым

Известная певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений футболистом Дмитрием Тарасовым, информирует Mash. Последний ранее в интервью другу и рэперу T-killa заявил, что девушке можно дать леща.

По информации Mash, только за осень 2013 года Бузова трижды обращалась в органы. К паре выезжал участковый по району Якиманка, но ситуация не менялась.

— В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений — через консьержа ЖК. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на нее руку, — отмечается в сообщении.

Полицейский посещал их съемную квартиру в центре Москвы, уточнял обстоятельства и пытался провести разъяснительную работу.

Тарасов успокаивался, Бузова отказывалась фиксировать побои и никуда не сообщала.

— Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы, — добавил источник.

В 2016 году Тарасов и Бузова развелись.

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