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Источник: «Болонья» предложила 4 миллиона евро за Понсе

13 сентября 2020, 09:58
Эсекиэль Понсе. Фото Instagram.
Эсекиэль Понсе. Фото Instagram.
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Италии. «Болонья» предложила 4 миллиона евро за 23-летнего аргентинца, сообщает в Twitter журналист TMW Марко Контерио.

Спортивный директор итальянского клуба Вальтер Сабатини уже подписывал Понсе, когда тот оказался в «Роме», и теперь хочет пригласить его в свою нынешнюю команду.

Аргентинец выступает за красно-белых с 2019 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ и забил 2 гола. Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2024 года.

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