Источник: «Болонья» предложила 4 миллиона евро за Понсе
13 сентября 2020, 09:58
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Италии. «Болонья» предложила 4 миллиона евро за 23-летнего аргентинца, сообщает в Twitter журналист TMW Марко Контерио.
Спортивный директор итальянского клуба Вальтер Сабатини уже подписывал Понсе, когда тот оказался в «Роме», и теперь хочет пригласить его в свою нынешнюю команду.
Аргентинец выступает за красно-белых с 2019 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ и забил 2 гола. Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2024 года.