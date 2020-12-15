Источник: Барриосом интересуются в Англии, Турции и Италии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть российский клуб, сообщает Sport Witness со ссылкой на колумбийские СМИ. Хавбеком интересуются турецкий «Бешикташ», итальянский «Милан» и английские «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Отмечается, что 27-летний колумбиец заинтересован в переходе в более сильную лигу.

Барриос в нынешнем сезоне провел 22 матча во всех турнирах и отдал голевую передачу.