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Источник: Барриосом интересуются в Англии, Турции и Италии

15 декабря 2020, 21:09
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть российский клуб, сообщает Sport Witness со ссылкой на колумбийские СМИ. Хавбеком интересуются турецкий «Бешикташ», итальянский «Милан» и английские «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Отмечается, что 27-летний колумбиец заинтересован в переходе в более сильную лигу.

Барриос в нынешнем сезоне провел 22 матча во всех турнирах и отдал голевую передачу.

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