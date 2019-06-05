Источник: Аршавин не получал запрета на выезд за границу

Экс-нападающий сборной России и "Зенита", а ныне тренер детской академии питерцев Андрей Аршавин не получал запрета на выезд за границу из-за долгов по алиментам.

По данным источника, во вторник в Красносельском суде Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание по бракоразводному процессу между Аршавиным и его супругой Алисой Аршавиной (до брака - Казьминой). Суд назначил очередное заседание на 24 июня.

После заседания, которое прошло в закрытом для прессы режиме, адвокат супруги Александр Добровинский сообщил журналистам, что Аршавин не платит алименты и ему из-за этого ограничен выезд за рубеж. Эта информация была опровергнута.

– Никакого запрета на выезд за границу Аршавина не наложено, выезд за границу ему никто не запрещал, суды никаких предписаний по этому поводу не давали. Не знаю, откуда появилась информация о запрете, – приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Аршавин женился на Казьминой осенью 2016 года, а в феврале 2017-го у них родилась дочь Есеня. Отметим, что 38-летний россиянин с 2004 по 2013 год был в гражданском браке с Юлией Барановской.