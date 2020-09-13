Иржи Ярошик: «У ЦСКА и «Спартака» слишком много молодых игроков»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик в беседе с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Игра получилась хорошая. Я давно не смотрел дерби, сегодняшний матч принес все составляющие дерби: эмоции, голы, различные интересные ситуации. Плюс ЦСКА победил, — заявил Ярошик «СЭ». — В обоих клубах много молодых игроков, которые очень упорно работают, но видно, что им не хватает мастерства.

Тяжело сказать, поможет ли психологически эта победа ЦСКА. В первом тайме у них были проблемы в атаке. Когда «Спартак» хорошо защищался, им было тяжело сделать что-либо в середине поля. Потом все поменялось. Такие скачки происходят от того, что слишком много молодых игроков. Мне не хватает у обоих клубов футболиста в середине, который сможет сделать последний пас, как-то интересно и по-другому развить атаку. У этих молодых ребят все быстро меняется. Одну игру сыграли супер, а потом не очень. У молодежи случаются такие взлеты и падения. (Сергей Федоров)