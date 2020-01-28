Иржи Ярошик: «Комличенко хотелось вернуться в Россию, чтобы доказать свою состоятельность»
28 января 2020, 08:42
Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик поделился ожиданиями от выступления форварда Николая Комличенко в «Динамо».
— Ожидал, что Комличенко переберется в Россию, — приводит слова Ярошика «Известия». — Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал. Думаю, переезд в «Динамо» — хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера.
Дополнительная информация
https://iz.ru/968985/sevastian-terletckii/komlichenko-v-gorle-tcska-loko-i-rubin-upustili-forvarda-sbornoi
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...