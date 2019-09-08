Иржи Ярошик: «ЦСКА по силам выйти из этой группы Лиги Европы»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в интервью каналу «Маза Вишневского» оценил первого соперника армейцев по Лиге Европы «Лудогорец». По его словам, это будет непростое испытание.

— Знаю, что в «Лудогорце» в последние годы играют много наемников, — отметил Ярошик. — Там масса футболистов из Южной Америки. Особенного много бразильцев. Это будет непростое испытание для молодой команды ЦСКА. Посмотрим кто будет лучше на этот день. Хочу чтобы ЦСКА выиграл, но это будет сложный матч. Конечно, ЦСКА по силам выйти из этой группы с «Лудогорцем», «Ференцварошем» и «Эспаньолом». Пусть борются и выкладываются на сто процентов.