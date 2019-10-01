Ионов считает, что «Ростов» может обыграть любую команду в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов, который получил вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия), в интервью клубной пресс-службе рассказал о целях желто-синих на текущий сезон в РПЛ.

— Надо выигрывать и потом уже смотреть, на что мы можем рассчитывать, — приводит слова Ионова пресс-служба «Ростова». — Повторюсь, что «Ростов» может обыграть любую команду. Будем готовиться, изучать соперников, подходить к играм максимально собранно. В идеале, было бы неплохо побороться за место в тройке.

«Ростов» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров.

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