Губерниев отреагировал на скандал с Дзюбой
8 ноября 2020, 12:23
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с участием нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.
«Опять Артём Дзюба всех переполошил... И опять все звонят моей подруге Маше Орзул! Мы все знаем, что Дзюба человек страстный, но в этот раз Орзул ни при чем! Знаю точно!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.
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