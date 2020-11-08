Губерниев отреагировал на скандал с Дзюбой

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с участием нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.

«Опять Артём Дзюба всех переполошил... И опять все звонят моей подруге Маше Орзул! Мы все знаем, что Дзюба человек страстный, но в этот раз Орзул ни при чем! Знаю точно!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.