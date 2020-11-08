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Губерниев отреагировал на скандал с Дзюбой

8 ноября 2020, 12:23
Мария Орзул и Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Мария Орзул и Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с участием нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.

«Опять Артём Дзюба всех переполошил... И опять все звонят моей подруге Маше Орзул! Мы все знаем, что Дзюба человек страстный, но в этот раз Орзул ни при чем! Знаю точно!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1226

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