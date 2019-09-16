Интервью Массимо Карреры. Премьера — на YouTube-канале «СЭ»
16 сентября 2019, 09:30
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на прошлой неделе побывал в Москве.
Итальянец дал большое интервью «СЭ». Премьера видеоверсии — в понедельник, 16 сентября, на YouTube-канале «СЭ» в 10.00.
Из интервью Карреры вы узнаете:
— Мог ли он вернуться в «Спартак» уже в прошлом сезоне
— «Динамо» или «Оренбург» — готов ли он к работе в этих клубах?
— Кто именно уволил водителя клубного автобуса и доктора Лю?
— Мог ли Глушаков специально не забить пенальти в матче с «Тосно»?
— Правда о выборах капитана «Спартака»
— Кого бы он назначил капитаном команды
— Тайна матча с «Уралом» — и почему после него ситуация накалилась
— Кто такой Наиль Измайлов — гений или злодей?
— Демарш Пилипчука — что это было