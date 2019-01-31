Ингасон перейдет в ПАОК

По информации "СЭ", "Ростов" и греческий ПАОК близки к завершению сделки по переходу защитника Сверрира Ингасона.

25-летний центральный защитник близок к переходу в греческий клуб, сумма сделки составит 4 миллиона евро, плюс у ростовчан есть опция о получении 25% от последующей продажи.

В текущем сезоне Ингасон сыграл в 19 матчах за "Ростов" и забил два гола.

Исландский футболист перешел в стан желто-синих в июле 2017 года за 2 миллиона евро из "Гранады".

Ингасон провел 26 матчей в составе сборной Исландии и забил три мяча.

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