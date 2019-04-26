Как стало известно "СЭ", новое руководство "Спартака" станет известно через две с половиной недели, 14 мая. При этом информация о возможных назначениях бывшего гендиректора красно-белых Юрия Первака и экс-вице-президента "Монако" Вадима Васильева не находит подтверждения - в клуб вместо Наиля Измайлова и Сергея Родионова придут другие лица.

Вместе с тем, у главного тренера Олега Кононова будет шанс доказать свою состоятельность в сезоне-2019/20 - 53-летний специалист сохранит свой пост в межсезонье. Летом состав "Спартака" ждут серьезные изменения.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг москвичи разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги (0:3).

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