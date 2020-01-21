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Илья Шкурин: «Акинфеева представлял именно таким — вратарь, лидер, капитан»

21 января 2020, 14:36
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Новичок ЦСКА, форвард Илья Шкурин поделился своим мнением о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

— Я выделил Игоря, потому что он очень нравится моей маме, — сказал Шкурин в интервью клубной пресс-службе. — Но заказов на автографы, подписанные мячи от нее не было, мама не такая (улыбается). Какой Игорь в общении? Такой, каким я его себе и представлял: когда нужно, импульсивный, заведет команду. Каким и должен быть вратарь, лидер, капитан.

9 января 20-летний Шкурин стал игроком ЦСКА. 20-летний футболист ранее выступал за «Энергетик-БГУ».

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=bmXOIlJTb_4&feature=emb_logo

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