Илья Кутепов: "Нынешнего состава "Спартаку" достаточно для чемпионства"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов считает, что красно-белые без дополнительных покупок на трансферном рынке смогут выиграть чемпионат России.

- Я бы, наверное, все так и оставил, как есть. Я думаю, что нынешнего состава достаточно, нам по силам чемпионство, - сказал Кутепов в эфире Youtube-канала "Мяч Production".

После 17 туров чемпионата России "Спартак" занимает четвертое место с 28 набранными очками. Первый матч после зимней паузы подопечные Олега Кононова сыграют дома с "Краснодаром". Матч пройдет 3 марта, начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Сейчас спартаковцы проходят сбор в турецком Белеке. Во вторник, 19 февраля, они сыграют товарищеский матч с "Оренбургом", а 23-го им предстоит игра с "Шерифом".

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