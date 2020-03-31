Илья Геркус: «Темп роста количества заболевших в России самый медленный. Не нервничаем»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение, что населению России не стоит нервничать в связи с распространением коронавируса. По его словам, в стране не такой высокий темп роста количества заболевших.

— Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии и Испании и даже Германии с Кореей. Самый медленный. Не нервничаем, — написал Геркус в Twitter.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.