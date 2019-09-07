Илья Геркус назвал Медведева супер теннисистом
7 сентября 2019, 10:15
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус россиянина Даниила Медведева с победой над над болгарином Григором Димитровым и выходом в финал US Open. В финале соревнований теннисист сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
— Впервые за много-много лет у нас снова есть супер теннисист! Всех с финалом, — написал Геркус в Twitter.
??? Впервые за много-много лет у нас снова есть супер теннисист!!! ??? Всех с финалом!!! pic.twitter.com/hUNVGr5Vsf— Илья Геркус (@ilgerkus) September 6, 2019