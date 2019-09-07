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Илья Геркус назвал Медведева супер теннисистом

7 сентября 2019, 10:15

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус россиянина Даниила Медведева с победой над над болгарином Григором Димитровым и выходом в финал US Open. В финале соревнований теннисист сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

— Впервые за много-много лет у нас снова есть супер теннисист! Всех с финалом, — написал Геркус в Twitter.

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