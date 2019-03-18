Илья Геркус: "Локомотив" воспользовался сложным эмоциональным состоянием "Краснодара" после Лиги Европы"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус о победе команды над "Краснодаром" (1:0) в 20-м туре чемпионата России.
- "Локомотив", как я и прогнозировал, выиграл у "Краснодара". Вижу, что в соцсетях развернулась дискуссия относительно правомерности назначения решающего пенальти. Мяч после удара Гжегожа Крыховяка летел в створ ворот и попал в неприжатую руку. Стопроцентный пенальти, - написал Геркус в Инстаграме. - "Локомотив" в этом матче сумел воспользоваться сложным эмоциональным состоянием "Краснодара", который всего три дня назад чудовищным образом отдал путевку в четвертьфинал Лиги Европы "Валенсии". Практика показывает, что такие удары судьбы бесследно не проходят. Это было видно по матчу в Черкизове.
Три игровых дня 20 тура РПЛ позади. Пора подводить итоги. Начну со своего прогноза 🔮 Начал за здравие, угадав исход первого же матча) А вот затем все вышло не так, как хотелось бы🤔 В итоге: 1 точный результат, 1 исход и угаданная разница мячей + ещё 2 исхода. Надо бы поработать над точностью 🙃🎯 ⠀ 1️⃣ "Локомотив", как я и прогнозировал☝️, выиграл у "Краснодара". Вижу, что в соцсетях развернулась дискуссия относительно правомерности назначения решающего пенальти. Мяч после удара Гжегожа Крыховяка летел в створ ворот и попал в неприжатую руку. 💯 процентный пенальти. "Локомотив" в этом матче сумел воспользоваться сложным эмоциональным состоянием "Краснодара", который всего три дня назад чудовищным образом отдал путевку в четвертьфинал Лиги Европы "Валенсии". Практика показывает, что такие удары судьбы бесследно не проходят. Это было видно по матчу в Черкизове✍️ ⠀ 2️⃣ Интрига в верхней части таблицы закручивается до предела. От второго ЦСКА до четвертого "Краснодара" всего один балл. Нас ждет шикарная битва как минимум за серебро. Хотя пять очков отрыва не позволяют и "Зениту" чувствовать себя спокойно. Думаю, что для всех преследователей питерцев сейчас актуальной будет такая задача: побороться за второе место, которое дает прямую путевку в ЛЧ, а уже при оптимальном развитии событий задуматься и о чемпионстве. "Зенит" и ЦСКА встретятся в очной битве в 28 туре. Этот матч может стать судьбоносным📛 ⠀ 3️⃣ В этом туре проиграли все 5 команд, занимающих последние 5 мест. Такое редко бывает. Обычно весной аутсайдеры в стремлении сохранить свою прописку в премьер-лиге зачастую способны на подвиги. Текущей весной из всех команд нижней части таблицы пока сверхусилия препдпринимают только "Крылья Советов", набравшие 7 очков в трех последних матчах. Уверен, что с такой игрой и с таким подбором футболистов команда Миодрага Божовича свою задачу сохранения прописки решит задолго до последнего тура РПЛ✅
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