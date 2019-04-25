Защитник московского "Спартака" Илья Гапонов прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала" (0:3) в матче 25-го тура РПЛ. Игра стала для него первой в основном составе красно-белых.

– Первый матч, мягко говоря, не такой, как хотелось бы, почему?

– Это – футбол. Здесь бывают победы и поражения. Все старались, всех хотели победить, никто не был равнодушным. Так получилось...

– Вы выходите, первый тайм, 0:3. У болельщиков шок. Что было в раздевалке?

– Да мы тоже были не в восторге. Мы хотели выйти и поменять все в свою сторону. Но, видимо, что-то не получилось. Никто не собирается вешать носа.

– Вам заранее сказали, что будете играть?

– Да, где-то в начале недели.

– То есть было время подготовиться?

– Более-менее. (Александр Рогулев)