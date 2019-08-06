Игроки тульского "Арсенала" вышли из автобуса и прошлись пешком перед матчем с "Тамбовом". Все из-за суеверий

Игроки "Арсенала" (Тула) перед матчем четвертого тура российской премьер-лиги с "Тамбовом" (1:0) из-за суеверий вышли из автобуса и прошли пешком оставшиеся 200 метров.

- Автобус ФК "Арсенал" не доехал до зоны съемки приезда команд 200 метров. Автобус не вписался с одного раза в проезд, - цитирует "Интерфакс" пресс-службу РПЛ. - Нужно было сдавать задним ходом, из суеверия команда ФК "Арсенал" вышла из автобуса и пошла пешком.

Единственный мяч в этой игре забил Евгений Луценко. Раннее "Арсенал" уже штрафовали за "неправильный выход из автобуса". В частности, игроки по приезде на матч выходили из автобуса через заднюю и переднюю дверь, тогда как лига требовала выходить только через переднюю.

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