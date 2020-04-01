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Игроки «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина

1 апреля 2020, 13:33
Игроки «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты первой команды «Спартака» приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона.

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше. Таким образом первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации, говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Во вторник «Спартак» объявил, что футболисты продолжат поддерживать форму дома, а возобновление тренировок намечено на 4 мая.

Леонид Федун: «Было несложно договориться с игроками о снижении зарплаты на 40 процентов. Спасибо им!» // Томас Цорн: «Сокращение зарплат игроков «Спартака» пока касается только апреля»

Первыми на снижение зарплаты в «Спартаке» согласились Тедеско и тренеры // «Спартаке» не было разногласий на тему снижения зарплаты

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