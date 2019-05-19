Игроки "Спартака" не стали переизбирать капитана после прихода Кононова

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что игроки красно-белых не стали переизбирать капитана после того, как Олег Кононов возглавил клуб.

- Кононов пришел и провел собрание. Спросил, будем ли мы переизбирать капитана? Все промолчали. Он сказал тогда, что Глушаков остается до конца сезона, - сказал Глушаков в эфире программы "Капитаны" на канале "Матч Премьер". - Я переживаю сложный период в жизни. Надо справиться. Сейчас или вниз или наверх. Тема Ребров сказал, что он выпрыгнул бы из окна после третьего или пятого дня.

- Он выходит и забивает при свисте трибун. Это показывает его характер, - сказал защитник "Спартака" Андрей Ещенко.

- Глушаков - это лидер, который может пойти за команду к руководству клуба, - добавил защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

В текущем сезоне Глушаков провел 32 матча за "Спартак", в которых забил 6 голов. Он неоднократно подвергался обструкции со стороны фанатов красно-белых.

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