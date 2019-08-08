Игроки "Ростова" чаще других в РПЛ в нынешнем сезоне проходили допинг-тесты

Чаще всего из клубов российской премьер-лиги в нынешнем сезоне на допинг тестировался "Ростов", сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА. Всего же в июле прошли тестирование 26 футболистов из РПЛ.

Среди тестируемых оказалось пять футболистов "Ростова". Это защитник Евгений Чернов, полузащитники Алексей Ионов, Бактиер Зайнутдинов, Александр Зуев и Роман Еременко, для которого эта проверка стала второй с начала 2019 года.

Второе место по числу проверок занимает московский "Спартак", у которого было протестировано четыре футболиста: полузащитники Александр Ташаев, Наиль Умяров, Аяз Гулиев и нападающий Георгий Мелкадзе. Для Гулиева и Мелкадзе это были вторые проверки на допинг с начала 2019 года.

По два футболиста прошли тест в июле у футбольных клубов "Динамо", "Зенит", "Локомотив", "Оренбург", "Рубин", "Сочи", "Тамбов" и ЦСКА, один футболист – из тульского "Арсенала". Игроки клубов "Ахмат", "Краснодар", "Крылья Советов", "Урал" и "Уфа" не сдавали тесты на допинг в июле.