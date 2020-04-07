Игроки разных команд «Локомотива» записали обращение для болельщиков

Игроки «Локомотива» разных видов спорта записал обращение в связи с пандемией коронавируса.

— Борогие болельщики! Мы скучаем и очень ждем встречи. Но сейчас самое главное — это жизнь и здоровье каждого. Уже сотни тысяч людей заразились коронавирусом. Нужно сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить трагедию.

Врачи работают круглосуточно и не видят своих семей. Многие вынуждены работать, чтобы обеспечить нас продуктами и лекарствами. Все они рискуют своими жизнями, чтобы мы вместе победили в борьбе с эпидемией. Мы очень благодарны каждому из них.

Спасибо всем тем, кто остается дома. Поверьте, тем самым вы вносите огромный вклад в борьбу с вирусом. Лишь общими усилиями нам удастся вернуться к обычной жизни в кратчайшие сроки.

Берегите себя, своих родных и близких, а спорт обязательно вернется. Вместе мы победим.