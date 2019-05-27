Игроки "Краснодара" ушли в отпуск. Всего на две недели

Сегодня, 27 мая, футболисты и тренеры "Краснодара" ушли в отпуск, информирует официальный сайт "быков". Он продлится две недели. Игроки сборных получат небольшой отпуск по возвращении из своих национальных команд – кто-то присоединится к команде уже по ходу первого сбора, а кто-то начнет тренироваться со второго.

У "Краснодара" запланировано два тренировочных сбора, на одном из которых "быки" примут участие в турнире с участием ЦСКА, "Ростова" и "Спартака" (подробности – здесь).

10 июня команда соберется на своей базе: два первых дня будут посвящены медицинскому обследованию, а затем "Краснодар" приступит к планомерной работе. Первый сбор завершится 20 июня, 21 и 22 числа черно-зеленые получат выходные, 23 и 24 дня вновь потренируются на своей базе. 25 июня "Краснодар" отправится в Австрию на межсезонный турнир с командами РПЛ. Предварительный календарь игр быков: 27 июня "Краснодар" – ЦСКА, 30 июня "Краснодар" – "Ростов", 4 июля "Спартак" – "Краснодар".

7 июля в расписании черно-зеленых запланирован еще один спарринг, соперник по которому будет определен позже. Сразу после его окончания команда вернется в Краснодар и заключительный этап подготовки к старту нового сезона проведет на своей базе. Матчи 1-го тура РПЛ-2019/20 состоятся ориентировочно 13-14 июля 2019 года.

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