Игроки «Краснодара» отметили День русского языка, прочитав поэму Пушкина
6 июня 2020, 09:23
6 июня отмечается День русского языка. Этот праздник приурочен ко дню рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.
К этой дате «Краснодар» записал специальный видеоролик. Игроки команды (в том числе и легионеры) прочли отрывок из поэмы «Руслан и Людмила».
Сегодня отмечаем двойной праздник ? — день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 6, 2020
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А заодно передаём привет ? Мы знаем, что вы скучали ?? pic.twitter.com/w7rCKG0XXy
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