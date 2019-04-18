17:23 18 апреля | Футбол — РПЛ

Игроки и тренерский штаб "Динамо" поздравили клуб с днем рождения

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Официальный Твиттер "Динамо" опубликовал видео, на котором игроки и тренерский штаб бело-голубых поздравляют клуб с днем рождения. В четверг московской команде исполнилось 96 лет. 

"Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 25 очков после 23 туров.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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