Игроки «Ахмата», находящиеся в Грозном, сдали тесты на коронавирус
20 мая 2020, 16:48
«Ахмат» на официальном сайте сообщил, что футболисты и персонал клуба, находящиеся в Грозном, сдали тесты на коронавирус.
— Несколько игроков по-прежнему за границей, — говорится в сообщении. — Пока не известно, когда команда приступит к индивидуальным тренировкам. В ситуации, когда сохраняется режим самоизоляции, все зависит от решения органов власти.
Ранее РФС принял решение возобновить сезон РПЛ 21 июня.
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