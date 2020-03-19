Игрокам «Спартака» запрещено покидать Москву и Московскую область

Как стало известно «СЭ», руководство красно-белых приняло решение о запрете выезда футболистов за пределы Москвы и Московской области до 26 марта. Именно тогда «Спартак» планирует возобновить общие тренировки, прерванные из-за паузы в чемпионате России в связи с пандемией коронавируса.

При этом игроки должны постоянно находиться на связи, чтобы в случае необходимости оперативно прибыть в расположение клуба, и выполнять все установки руководства, тренерского штаба и врачей. Всем спартаковцам розданы индивидуальные планы занятий и устройства, которые отслеживают выполнение этих рекомендаций.

При этом не запрещено покидать квартиры и дома — но на непродолжительное время. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей.

«Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков после 22 туров. (Вячеслав Короткин)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 147 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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