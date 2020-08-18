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Игрок «Тамбова» удален, но пенальти не назначен. Почему?

18 августа 2020, 20:18
18 августа. «Тамбов» — «Химки». 18 августа. «Тамбов» — «Химки». 18 августа. «Тамбов» — «Химки». 18 августа. «Тамбов» — «Химки». 18 августа. «Тамбов» — «Химки». 18 августа. «Тамбов» — «Химки». 18 августа. «Тамбов» — «Химки».
18 августа. «Тамбов» — «Химки».
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На 39-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Химки» арбитр Михаил Вилков после продолжительного просмотра видеозаписи удалил защитника тамбовской команды Алексея Грицаенко за агрессивное поведение в своей штрафной площади.

При этом 11-метровый удар судья не назначил. Почему он так поступил?

18 августа. «Тамбов» — «Химки».
18 августа. «Тамбов» — «Химки».

Тремя минутами ранее «Химки» вводили мяч из аута, в игре он не находился. В это время Грицаенко умышленно пихнул Александра Трошечкина рукой в лицо. Предположу, что Вилков всех деталей не видел и сначала вынес нарушителю предупреждение, полагаясь на мнение второго ассистента Антона Кобзева.

18 августа. «Тамбов» — «Химки».
18 августа. «Тамбов» — «Химки».

В действия Вилкова вмешались видеоассистенты Владимир Москалев и Тихон Калугин и предложили ему посмотреть видеоповторы. После этого судья изменил свое мнение и достал красную карточку.

18 августа. «Тамбов» — «Химки».
18 августа. «Тамбов» — «Химки».

Хотя фол совершен в штрафной площади, 11-метровый удар назначить нельзя — потому что мяч в момент фола не находился в игре. (Александр Бобров)

Тамбов — Химки

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