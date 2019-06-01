Игрок "Спортинга" Перейра интересен нескольким российским клубам

Как сообщает Record, список претендентов на 23-летнего вингера "львов" Матеуса Перейру возглавляет московское "Динамо".

При этом игрок интересен еще нескольким клубам из России и Германии. Сообщается, что "Спортинг" готов вести переговоры по Перейре, контракт которого заканчивается в 2022 году, хотя никаких конкретных планов по поводу бразильца у руководства еще нет.

В сезоне-2018/19 Перейра выступал на правах аренды за "Нюрнберг", провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. (Юлия Яковлева)

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