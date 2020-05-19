Игрок «Рубина» рассказал, где мог заболеть коронавирусом

Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал о том, где мог заразиться коронавирусом.

— Я даже не могу представить, — приводит слова Плиева «Бизнес Online». — Весь день думал об этом, но не понимаю, как это могло произойти. У моих родных, слава богу, все хорошо. У брата Заурбека пришел отрицательный тест, сегодня сделаем нашим родителям тесты.

— Где угодно могли заразиться...

— Да. Может, в магазине кто-то чихнул, и ко мне это прилипло. Врать не буду, в магазин ходил в районе 100-200 метров от дома, делал покупки, как и все люди. Мог со знакомыми встретиться возле дома на две-три минуты, но из них никто не заболел! Поэтому я ломаю голову и не понимаю, откуда пришла болезнь.

— Во время паузы живете с родителями и братом?

— Да, но у нас двухэтажный дом. Они все теперь на первом этаже обитают, а я у себя в комнате изолировался на втором. Весь мой маршрут на ближайшие дни будет одним и тем же: спальня, туалет, спальня. Еду мне кладут на лестницу, я забираю, кушаю и возвращаю тарелки обратно на лестницу. Хожу при этом в маске. Конечно, это непривычно, но надо просто пережить эти сложности. Я больше не за себя переживаю, а за родителей. Все общение у нас теперь перешло в телефон, хотя мы находимся в одном доме. Мне-то, думаю, хватит 10-12 дней, чтобы полностью излечиться, а вот за них я опасаюсь.

— Кроме разговора с доктором, с кем ты еще общался из клуба?

— Леонид Слуцкий позвонил мне, когда команде сказали собираться в Казани. Я ему обрисовал всю свою ситуацию, тогда у меня еще не было результатов. Он меня поддержал, назвал мой выбор правильным дождаться тестов и по их итогам решать о вылете. Вот буквально перед нашим интервью он позвонил мне и поддержал. Не торопил, пожелал мне и близким здоровья. Сказал после лечения сдавать анализы, ждать результатов и, как все пройдет у меня, возвращаться в Казань.

Вообще, меня много кто уже поддержал, не успеваю отвечать на все звонки и сообщения. Олег Яровинский, тренеры, ребята из команды писали мне. Огромное спасибо им и всем, кто желает мне и моей семье здоровья. Это очень важно для меня.