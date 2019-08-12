Игрок молодежки "Ростова" забил ударом в падении через себя. Видео

Полузащитник молодежной команды "Ростова" Дмитрий Вебер забил гол в падении через себя на 9-й минуте матча 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3). Об этом сообщает Instagram-аккаунт желто-синих.

После подачи с углового у ворот самарского клуба, игрок "Ростова" в борьбе с соперником скинул мяч в штрафную, а 20-летний Вебер эффектно ударил по мячу и забил.

"Игрок нашей молодежки Дима Вебер сегодня вколотил гол в лучших традициях Роналду и Златана!" – написано в Instagram "Ростова".

Вебер выступает за "Ростов" с 2016-го. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 250 тысяч евро.

"Ростов" уступил "Крыльям" в матче молодежного первенства