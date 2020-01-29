Игрок КАМАЗа Караев поехал с ЦСКА на второй сбор

ЦСКА на официальном сайте огласил состав команды, которая отправилась на второй зимний сбор в испанский Кампоамор. Среди 24 игроков — нападающий КАМАЗа Давид Караев, который также был на просмотре на первом сборе.

Полностью состав армейцев выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Федор Чалов, Илья Шкурин, Давид Караев.

Сборы пройдут с 29 января по 6 февраля, ЦСКА проведет четыре контрольных матча: со «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Зенитом» (9 февраля).