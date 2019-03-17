"Играли до ошибки". Ракицкий - о матче со "Спартаком"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий после ничьей в матче 20-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:1) заявил, что обе команда играли до ошибки.

- На первый план выходила борьба, - сказал Ракицкий в эфире канала "Матч Премьер". - Игра была равная, моменты были у всех, все хотели выиграть. Это мое первое дерби - мне понравилось.

Моменты были у обеих команд. Мы играли до ошибки. Кто пропустил - тот проиграл. Мы не смотрим на таблицу и играли на победу. По турнирной таблице нас устраивает ничья. Бились за болельщиков и за город. Физически все было нормально. Отрыв в таблице? Еще играть и играть.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

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