«Игра будет очень тяжелая». Бистрович — о матче ЦСКА — «Арсенал»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в преддверии матча его команды в 18-м туре РПЛ с «Арсеналом» вспомнил поражение от тульской команды в прошлом сезоне.
— У команды из Тулы есть хорошие быстрые игроки, — цитирует пресс-служба клуба Бистровича. — Помню, что нам всегда было с ними непросто. Вот и в нынешнем сезоне с трудом победили, забив в концовке после стандарта. Хорошо, что Гогуа в том эпизоде оказался там, где нужно. А на прошлом чемпионате уступили в гостях 0:2. Думаю, что и на этот раз игра будет очень тяжелая и упорная.
Сегодня проводим заключительный домашний матч в 2019-м! Все на стадион!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 2, 2019
?? #ЦСКАарсенал
? #РПЛ
? 19:30 мск
? #ВЭБарена
? #МатчТВ
? https://t.co/ancqZVL9ki pic.twitter.com/dXY2sjhBgy
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр