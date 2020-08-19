Игорь Смольников: «Такое ощущение, что я и не уезжал из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников поделился своими эмоциями после перехода. Ранее он выступал за «Зенит».

«Эмоции от возвращения в команду? Самые положительные, — цитирует Смольникова официальный сайт клуба. — Такое ощущение, что и не уезжал! В этом году вообще все очень быстро — прошлый сезон закончился, сразу начался новый. Времени на раскачку нет. Мой переход случился очень быстро, но проблем с адаптацией нет никаких. Все отлично.

«Краснодар» образца 2013 года? Тогда «быки» проводили свои первые сезоны в Премьер-лиге, но потенциал и амбиции уже ощущались. У меня не было сомнений, что со временем «Краснодар» будет бороться за самые высокие места. В принципе, так и получилось. В Лиге Европы черно-зеленые выдали несколько хороших сезонов, а там, дай бог, мы дебютируем и в групповом этапе Лиги чемпионов».

32-летний Игорь Смольников пополнил состав «Краснодара» на правах свободного агента.