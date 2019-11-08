Игорь Шалимов: «У нас есть игроки, которые заменят Беришу»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против «Урала» рассказал, кто заменит полузащитника Бернарда Беришу, который получил травму.

— У нас есть игроки, которые его заменят, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Травма неприятная, но это уже прошлое. Будет лечиться, восстанавливаться. Сегодня его заменит Михаляк.

У «Урала» хорошие фланги, которые обладают дриблингом. Здесь нужно быть внимательными. Идет очень много подач. И в штрафной у них всегда есть несколько игроков, которые хорошо играют головой. Если соперник дает шанс, то они хорошо контролируют мяч.

Очень сложно судить, что лучше для нас, а что хуже. Уверены, что Ильин выйдет справа. Посмотрим, если что, то скорректируем в раздевалке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр