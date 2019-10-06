Игорь Шалимов: «Самый большой подарок, который команда могла сделать, она сделала»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал важность победы команды в матче с «Уфой» в рамках 12-го тура премьер-лиги (1:0).

— Ответственность у команды была двойная, — говорит Шалимов. — И радость тоже двойная. Победой команда поздравила с днем рождения главу республики Рамзана Кадырова. Самый большой подарок, который команда могла сделать, она сделала. Победа важна для болельщиков, которые заждались результата. (Сергей Егоров)

Шалимов возглавил «Ахмат» 30 сентября. Грозненский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр