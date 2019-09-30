Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал назначение в грозненский «Ахмат». Напомним, что после матча 11-го тура РПЛ с «Сочи» (0:2) пост главного тренера покинул Рашид Рахимов.

Рахимов уволен, Шалимов завтра возглавит «Ахмат»

— Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство «Ахмата», — говорит Шалимов. — Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды.

— Задачи?

— Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача — выправить эту ситуацию.

— В чем для вас вызов?

— Возможность работы в премьер-лиге. «Ахмат» солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задачи, помимо турнирных, — вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат. (Сергей Егоров)