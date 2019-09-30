Игорь Шалимов: «Меня не звали в «Спартак». Никто не звонил»

Российский тренер Игорь Шалимов опроверг информацию о возможном назначении в «Спартак». Ранее в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» появилась информация о том, что «Шалимова вызывали завтра в ИФД «Капитал» на встречу с руководством клуба. Речь может идти как о назначении его тренером «Спартака», так и о том, чтобы он занялся спартаковской молодежью».

— О вызове в ИФД «Капитал» ничего не знаю, информацию не подтверждаю, — говорит Шалимов. — Меня не звали в «Спартак». Никуда не еду и мне никто не звонил. А я в настоящий момент наблюдаю за матчем «Сочи» — «Ахмат». (Сергей Егоров)

Вчера, 29 сентября, после поражения «Спартака» от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ руководство москвичей объявило об отставке Олега Кононова.

Ранее «СЭ» сообщал, что генеральный директор красно-белых Томас Цорн предлагает кандидатуру бывшего тренера «Шальке» Доменико Тедеско.

Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско