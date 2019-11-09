Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Уралом» (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Он считает, что его команде не хватило агрессии.

— Это была важнейшая игра для нас, настраивались на победу, — цитирует официальный сайт «Ахмата» Шалимова. — Наш соперник, «Урал» — команда из середины турнирной таблицы. Настрой на матч был хороший, а игру выдали не очень хорошую. Ребята это всё понимают, и мы это понимаем. Результат, по тому, как развивалась игра — для нас нормальный. Набрали одно очко. Качество игры не порадовало, скоростей было много, ошибок в центре поля было много. Этим мы давали сопернику возможность выходить в контратаку. В одном из таких эпизодов у них был серьезный момент. Мы мало выходили на удары с дальней дистанции, фланги работали не так, как хотелось бы. Откровенно говоря, игра для нас неудачная. Результат нормальный, могло быть и хуже. Хочется поблагодарить болельщиков, уже который матч приходит много болельщиков на стадион. Сегодня мы их не порадовали, будем стараться в будущем.

Сейчас у нас сборники разъедутся, команда получит три выходных дня, затем продолжим работать. Нам нужно много что улучшать — в плане атаки, создания моментов и забитых мячей. Это дается нам тяжело, нужно выправлять.

— Казалось, что играете против какого-то гранда. Специально выбрали стратегию игры вторым номером?

— Нет, мы не специально играли вторым номером. «Урал» чувствовал себя спокойнее, они играли на выезде, у них есть запас очков, ничья для них хороший результат. Готовились играть намного агрессивнее, просили ребят выдвигаться на чужую половину поля, быть агрессивнее в отборе. Сегодня это не получалось. С чем это связано? Нужно смотреть. Результат давит. Когда ты находишься на предпоследнем месте — есть давление. Мы работаем над этим, чтобы выбросить это из головы. Нужны забитые мячи, нужна победа, тогда можно будет выдохнуть. Хотя борьба будет до самого конца, плотность очень серьезная.