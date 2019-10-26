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Игорь Шалимов: «Игроки «Ахмата» потихоньку принимают изменения»

16:21

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Арсенала». По его словам, футболисты адаптируются к новому рулевому команды. Шалимов принял «Ахмат», сменив ушедшего в отставку Рашида Рахимова.

— Гиголаев будет играть левого защитника. Нам нужен левоногий плюс Мусалов пропустил три дня тренировки, — сказал Шалимов в эфире «Матч премьер». — Анхель и Понсе вернулись из Венесуэлы незадолго до игры. Поэтому сделали такой выбор.

Изменения есть, ребята потихоньку их принимают. Неделю тренировались, какие-то итоги есть.

Ахмат — Арсенал Т

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