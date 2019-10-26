Игорь Шалимов: «Есть вещи, которые мы регулярно обсуждаем, но они пока не выполняются»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов признался, что игра его команды еще далека от идеала.

— Обидная ничья для нас, — заявил Шалимов в эфире «Матч Премьер». — Есть вещи, которые мы регулярно обсуждаем, но они пока не выполняются. Мы не должны отдавать сопернику легкие мячи. При ответном голе нужно было просто держать мяч. Эти вещи мы проговаривали. Но, видимо, один раз сказать — маловато, будем поправлять такие вещи.

Команда должна комфортно контролировать мяч, и у нас была такая возможность. «Арсенал» подустал, могли контролировать спокойно. Если бы мы это сделали, победа была бы за нами.

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