Игорь Шалимов: «Ахмат» выдал неважную игру, футболисты это понимают»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (0:0). Встреча проходила в Грозном.

— По этой игре, которую мы выдали, результат нормальный, — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Где-то нам не хватило точной передачи, где-то удара. Игра была равной.

— Вы сказали, что выдали такую игру. Это «Урал» заставил так играть?

— Мы должны были играть лучше. Большой брак в середине, дали провести сопернику контратаки. Неважную игру сегодня выдали, ребята это понимают. Результат каким-то образом давит, надо это выдавливать. «Урал» в плане очков и положению в таблице поспокойнее чувствовал себя. Надо отдохнуть и дальше будем смотреть.

— Много дальних ударов — это ваш замысел или следствие игры «Урала»?

— Когда играешь в позиционную атаку, дальние удары — часть игры. У нас есть игроки, которые обладают такими ударами — и Исмаэл, и Глушаков могут пробить из-за штрафной. Тот же Швец. К сожалению, в первом тайме был только один такой плотный удар.

— Во втором тайме вы заменили Михалака на Харина. Это связано с его пассивностью?

— Он плохо сегодня сыграл, он это понимает. Нам нельзя чтобы хоть один игрок выпадал так сильно.

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