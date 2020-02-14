Игорь Семшов: «Когда нужно говорить об уровне футбола, начинаем обсуждать судейство»

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов высказался на тему судейства в российской премьер-лиге. Он считает, что этой теме придают слишком много значения.

— Судейство в РПЛ — одна из тем осени. Что скажете об уровне работы арбитров и о введении запрета на их критику?

— Знаете, мы слишком раздуваем и придаем много значения этой теме. Когда нужно говорить об уровне футбола, начинаем обсуждать судейство. Если будешь на две головы выше соперника, ни один арбитр ничего не придумает. Такие ляпы допускают в Европе, но на это не обращают столько внимания — команды в первую очередь выходят играть в футбол. А мы порой с первых минут начинаем смотреть на судью. Это уже вопрос о нашем менталитете. Если у судьи есть свое я, он заставит думать в первую очередь о футболе.

А критика судейства начинается в том числе после вопросов о нем. Журналисты спрашивают, игроки, тренеры и руководители отвечают. Хотя лучше больше рассуждать об игре своей команды или сопернике. Да, должна быть возможность обсудить судейство. Но чем меньше таких вопросов, тем быстрее должен уйти этот негатив.

— Видеоарбитры сейчас работают далеко не на всех матчах. Ваше отношение — они помогают или усложняют игру?

— Понятно, что любой просмотр замедляет игру и сбивает ритм. Если есть временные рамки на просмотр, то я за. И еще — сейчас судьи дают завершить атаку, даже если видят стопроцентный офсайд, а потом после гола обращаются за повтором. Мне кажется, такая перестраховка лишняя. Есть «вне игры», нужно поднимать флажок и не доигрывать момент по минуте, потому что все равно все будут идти до конца, а это риск получить травму, в том числе серьезную. (Артем Агапов)

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