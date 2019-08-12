Игорь Лещук – о Филиппе: "Давно не видел игрока такого уровня"

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук поделился мнением о переходе нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской "Боруссии". По информации СМИ, москвичи заплатили за него около 20 миллионов евро.

– Все игроки, которые перешли в "Динамо", - футболисты высокого уровня, – цитируют "Известия" Лещука. – Даже по одной тренировке с Филиппом понял для себя, что это игрок экстра-класса. Даже не помню, удалось ли ему забить мне или нет, но удары были очень поставленные. Давно не видел игрока такого уровня. В последний раз, наверное, при Станиславе Черчесове, когда в команде играли Матьё Вальбуэна и Кевин Кураньи.

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