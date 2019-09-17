Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев в своем Twitter прокомментировал освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии. Они вышли сегодня по УДО.

— Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Теперь главное — правильно отпраздновать, — написал Лебедев.

Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции