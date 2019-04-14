Игорь Гамула в образе Короля Севера. Ему самому нравится

Известный тренер Игорь Гамула предстал в необычном образе перед матчем 23-го тура между "Ростовом" и "Спартаком". Он облачился в костюм Короля Севера - Джона Сноу из популярного сериала "Игра престолов".

Напомним, "Ростов" организовал встречу со "Спартаком" в стиле "Игры престолов". В частности, продавал тематические билеты и кружки, а также представил гостей в виде красно-белых ходоков.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. "Спартак" с 36 баллами располагается на 5-й строчке.

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