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Игорь Федотов согласен с отменой гола Смолова

28 сентября 2019, 20:11

Арбитр Игорь Федотов поддержал коллегу Михаила Вилкова, отменившего гол «Локомотива» в матче чемпионата России против «Зенита». Федор Смолов поразил ворота петербуржцев, но мяч был отменен из-за нарушения правил в предыдущем эпизоде.

— Все правильно поступил Вилков, что решил обратиться к ВАР, — сказал Вилков в эфире «Матч премьер». — Здесь тоже был фол по неосторожности со стороны «Локомотива». Игрок пересекает траекторию игрока «Зенита» и попадает ему в голеностоп.

Абсолютно фол по неосторожности, никакой грубости он не несет.

— Вилков был совсем рядом, и первый его жест: «Поднимайся, сынок»...

— Не всегда хорошо, когда арбитр рядом. Иногда несколько метров нужно. Он был с неудобной стороны и не увидел нарушения правил.

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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