Игорь Дивеев удивлен переходу Бекао в "Удинезе"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью "Известиям" признался, что удивлен переходу Бекао в "Удинезе". Бразилец в прошлом сезоне выступал за красно-синих на правах аренды.

– Этим летом ЦСКА не смог договориться с бразильцем Бекао о подписании контракта. Вас это удивило?

– Честно, удивило. Если сравнивать "Удинезе" и ЦСКА, то сразу становится понятно, кто и где играет. У нас каждый год Лига чемпионов или Лига Европы, а у "Удинезе" этого нет. Но это его решение. Хотя, возможно, это решение агентов, кто знает. Мне остается только пожелать ему удачи. Он реально сильный футболист. Очень понравился его стиль игры при отборе.

– Что особенного в его отборе? Пытались это повторить?

– Когда мы тренировались и я был с мячом, Бекао очень резко на меня выбросился, когда отбирал мяч. Честно, я даже был немного шокирован. Вроде он стоял в метре от меня, а потом уже в моих ногах. Потом наблюдал за ним на тренировках. Его пытаются обыграть, а он резко выбрасывает ногу в самый неожиданный для нападающего момент и сразу отнимает мяч. Смотрел за этим, решил сам попробовать, но у меня не получалось. Но ничего, научимся.

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